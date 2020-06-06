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    • 06.06.2020 09:06
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    Son dakika: 'dan şehit için başsağlığı mesajı

    Son dakika haberi.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'de zırhlı ambulans aracına düzenlenen saldırıda şehit olan için başsağlığı mesajı paylaştı.

    Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
    , mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Silah arkadaşımız, 5 Haziran 2020 tarihinde İdlib bölgesinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."


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