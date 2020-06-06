Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Silah arkadaşımız, 5 Haziran 2020 tarihinde İdlib bölgesinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
"Silah arkadaşımız, 5 Haziran 2020 tarihinde İdlib bölgesinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."