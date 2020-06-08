Hatice Çelik cinayeti videosu! Arnavutköy’de korkunç cinayet! Oğlunun gözü önünde katledildi!

Arnavutköy'de 5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay anında orada olan oğlu İshak Çelik annesinin başında gözyaşı dökerken, dehşet anları ise çevredekiler tarafından görüntülendi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi yerden kaldırılmadan, Veysi Çelik'in yakınları ile Hatice Çelik'in yakınları arasında arbede de yaşandı.

Olay, Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Sungurlu Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk annesi Hatice Çelik ile eşi Veysi Çelik arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Hatice Çelik sokağa çıktı. Evinde bulunan pompalı tüfeği de yanına alarak eşinin peşinden giden Veysi Çelik, sokak ortasında Hatice Çelik'e ateş etti.