5 çocuk annesi Hatice Çelik ile eşi Veysi Çelik arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Hatice Çelik sokağa çıktı. Evinde bulunan pompalı tüfeği de yanına alarak eşinin peşinden giden Veysi Çelik, sokak ortasında Hatice Çelik'e ateş etti. Hatice Çelik kanlar içinde yere yığılırken, Veysi Çelik çevredekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Çevredekilerin engellemesiyle olay yerinden uzaklaştırılan Veysi Çelik bir süre sonra gelerek Hatice Çelik'e tekrar ateş etti. Bu sırada olay yerinde olan yeğeni, Veysi Çelik'in elinden silahı aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatice Çelik vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Hatice Çelik'in oğlu İshak Çelik ise annesinin başında gözyaşı döktü.