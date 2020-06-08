Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma kısıtlamasına yeni formül

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek. Toplantıda 65 yaş üstü ve 18 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına "esnetme" de gündeme gelecek.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINA 'ESNETME'

65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor.