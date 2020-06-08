Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamanın ardından 5 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6-7 Haziran tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının iptal edildiğini Resmi Twitter üzerinden duyurmuştu. Normalleşme sonrası insanların sokaklara ve tatil yerlerine akın etmesinin 13-14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı ihtimalini güçlendiriyor. Peki 13-14 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma kısıtlamasına yeni formül
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek. Toplantıda 65 yaş üstü ve 18 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına "esnetme" de gündeme gelecek.
65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINA 'ESNETME'
65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor.
DÜĞÜN SEZONU AÇILABİLİR
Ağustos'ta başlatılması planlanan genç çiftlerin merakla beklediği düğün sezonuyla ilgili kararın da bugünkü toplantıda alınması bekleniyor. Sezonun başlaması durumunda düğünler yüzde 25 kapasiteyle, ateş ölçümü yapılarak gerçekleşecek. Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapılacak.
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamanın kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile netleşmesi bekleniyor. Konu ile ilgili tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?
Bu hafta sonu yani 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERİ KAPSAYACAK?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi halinde yasak Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van) ile Zonguldak il sınırını kapsamında uygulanacak.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İPTAL EDİLMİŞTİ?
6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Lakin Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yasağın iptal edildiğini duyurdu.