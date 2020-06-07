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    • 07.06.2020 22:12
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    Türk tıp dünyasının acı kaybı: hayatını kaybetti

    Tüm dünyayı sarsan bir vefat haberi daha geldi. Fakültesi'nden bir sağlık duayeni daha hayatını kaybetti. İstanbul ’nde Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı kurucusu Prof. Dr. 94 yaşında hayatını kaybetti. İşte Sabah'tan Atakan Irmak'ın özel haberinin detayları...

    Türk tıp dünyasının acı kaybı

    İstanbul 'nin duayen isimlerinden Prof. Dr. hayatını kaybetti. Çocuk Kardiyoloji camiasının duayen ismi Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Bahriye Tanman, vefat etti. Prof. Dr. Bahriye Tanman'ın vefat haberini, Tıp Fakültesi resmi Twitter hesabından duyurdu. Tanman, corona virüsü teşhisiyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.


    BAHRİYE TANMAN KİMDİR?
    İstanbul Tıp Fakültesi'nin emekli hocalarından olan ve Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı kurucusu Prof. Dr. Bahriye Tanman 1964 yılında kendisi gibi Prof. Dr. olan Faik Tanman ile evli ve 1 çocuk sahibiydi. Prof. Dr. Bahriye Tanman eşi Faik Tanman ile birlikte 1991'de Çocuk Böbrek Sağlığı Derneği'ni, 1997'de Çocuk Böbrek Vakfı'nı kurdu.


    Atakan IRMAK / SABAH

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