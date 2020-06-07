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    • 07.06.2020 22:39
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    Son dakika: İletişim Başkanı 'dan Abdurrakim Karakoç paylaşımı

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye düşmanlarına Başkan Erdoğan'ın okuduğu 'un Vatan ve Biziz şiiriyle cevap verdi.


    İletişim Başkanı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye düşmanlarına Başkan Erdoğan'ın okuduğu 'un Vatan ve Biziz şiiriyle cevap verdi.



    Altun paylaştımında, "Bu toprakları bize vatan kılan kahraman ecdadımızın verdiği mücadeleyi bugün de bu milletin öz evlatları olarak aynı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Millet ve memleket düşmanlarının önünde set olmaya, karanlık odakları hizaya dizip aziz milletimizi müdafaa etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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