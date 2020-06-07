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    • 07.06.2020 21:52
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    Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, 'da şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

    Son dakika haberine göre, , şehit Piyade Er Mehmet Günay'ın 'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit annesi Şemse ve baba Hüseyin Günay'a taziyelerini ileten Soylu, ailenin acısını paylaştı.

    Bakan Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti

    , şehit Piyade Er Mehmet Günay'ın 'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    Soylu, 30 Mayıs'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Günay'ın Altınözü ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

    Şehit annesi Şemse ve baba Hüseyin Günay'a taziyelerini ileten Soylu, ailenin acısını paylaştı.

    Soylu'ya ziyaretinde, Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da eşlik etti.

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 30 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda Piyade Er Mehmet Günay ile Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora şehit düşmüş, Mehmet Günay'ın cenazesi 31 Mayıs'ta memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verilmişti.



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