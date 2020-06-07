65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi günler? Yaşlılara sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Ülkemizde corona virüs vakası sayısının azalmasıyla birlikte sokağa çıkma yasakları kalkarken 65 üstü risk grubu için yasak devam ediyor. Her gün binlerce vatandaş 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi günler? Sorusunun yanıtını arıyor. Evde sıkılan ve hava almak isteyen yaşlılar kendileri için belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkma iznini kullanabiliyor. Bu kurala uymayanlar için yüksek miktarda ceza ödemek durumunda kalıyor. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma izni günleri ve saatleri…
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
Hafta sonu için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yaşlıların ise sokağa çıkma yasağı sürüyor. 65 yaş ve üzeri geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine Pazar günü sokağa çıkma izni olacak.
65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, 7 Haziran Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak ve maske takmak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz" dedi.
65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.
Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz'u bulmaması hedefleniyor.
Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.
Erdoğan'ın toplantıda Türkiye'nin pandemi sürecini başarılı yürüttüğü, havaların düzelmesiyle virüsün etkisinin azaldığını söylediği öğrenildi. Erdoğan, "Normalleşme sürecini de başarılı şekilde yürütüyoruz.
Yaz aylarıyla birlikte vaka sayılarında da azalma görülüyor. Bilim Kurulu'nun çalışmaları ve vaka sonuçları da gösteriyor ki sanki yılbaşında hiç COVID konuşmayacağız" dedi.
Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.
03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3.150 TL idari para cezası kesiliyor..