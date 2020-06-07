65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi günler? Yaşlılara sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?



Hafta sonu için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yaşlıların ise sokağa çıkma yasağı sürüyor. 65 yaş ve üzeri geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine Pazar günü sokağa çıkma izni olacak.



65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, 7 Haziran Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak ve maske takmak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz" dedi.

65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz'u bulmaması hedefleniyor.

Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.

Erdoğan'ın toplantıda Türkiye'nin pandemi sürecini başarılı yürüttüğü, havaların düzelmesiyle virüsün etkisinin azaldığını söylediği öğrenildi. Erdoğan, "Normalleşme sürecini de başarılı şekilde yürütüyoruz.