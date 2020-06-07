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    • 07.06.2020 13:05
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    Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu açıklaması: Ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır

    Son dakika haberleri... , " meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. Hem bizim yanı başımızda hem dünyanın gözü önünde ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.

    Soylu: Ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamalar yaptı. Soylu şu ifadeleri kullandı:
    " meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. Hem bizim yanı başımızda hem dünyanın gözü önünde ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır.

    Koronavirüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece 'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir.

    KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
    Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur."

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