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    • 06.06.2020 21:10
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    Son dakika: 6 Haziran vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi.. 6 Haziran vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Covid-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında, "Toplam vakaların %80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000'e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Covid-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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