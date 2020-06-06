Sokakta maske takmak zorunlu mu? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Sokakta maske takmak zorunlu mu? Normalleşme döneminde uzmanlar maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor. Bazı illerde de sokakta maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle hangi illerde maskesiz sokağa çıkma yasak sorusuna yanıt aranıyor.