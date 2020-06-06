Sokakta maske takmak zorunlu mu? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Sokakta maske takmak zorunlu mu? Normalleşme döneminde uzmanlar maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor. Bazı illerde de sokakta maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle hangi illerde maskesiz sokağa çıkma yasak sorusuna yanıt aranıyor.
HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?
Salgın hastalık sebebiyle Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
Maskesiz sokağa çıkma yasağının bulunduğu illerde denetimler yapılıyor. Maskesiz sokağa çıkanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesine göre fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası veriliyor.