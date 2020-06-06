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    • 06.06.2020 15:10
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    'de 18 ev karantinaya alındı

    'ın ilçesinde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 ev karantinaya alındı.

    Cizre'de 18 ev karantinaya alındı

    Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Konak, Nur, Sur, Yafes ve Dicle Mahallelerinde toplam 18 evin karantinaya alındığı bildirildi.

    Açıklamada, "Yeni normal hayata geçiş sürecinde, tüm vatandaşlarımızın kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir." denildi.

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