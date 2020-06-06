Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medya hesabı '@kacsaatolduson'un yöneticisi olduğu gerekçesi ile Gaziantep'te gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz, geçtiğimiz ay çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Daha önce başka bir FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanıp tahliye edildiği belirlenen Yılmaz'ın örgütün talimatıyla çok sayıda sosyal medya hesabı açarak algı yönetimi yaptıklarını itiraf ettiği belirlenmişti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca '@kacsaatoldu' hesabını 2014 yılında örgütten gelen talimatla aktif ettiği belirlenen Yılmaz hakkındaki soruşturmayı tamamlanmış, 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan iddianame düzenlendiği öğrenilmişti.





TELEFONUNDA İNCELEME YAPILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince Kaç Saat Oldu isimli hesabın sahibi FETÖ imamı Hüseyin Yılmaz'ın telefonda inceleme yapıldığı ve bu incelemede flaş bilgilerin ortaya çıktığı öğrenildi.

'ÇOCUK PORNOSU' DİYE ARAMA YAPMIŞ

Edinilen bilgiye göre Siber polis, Yılmaz'ın telefonu üzerinde inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda, Yılmaz'ın 'Çocuk pornosu' kelimesini kullanarak arama yaptığı belirlendi. Bu kelimenin yanı sıra çeşitli cinsel içerikli kelimelerle de arama motoru üzerinden aramalar yaptığı ortaya çıktı.



SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

