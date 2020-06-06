Oksijen tüpüyle doktora saldıran şahsa ders gibi ceza!

Pandemi döneminde bile sağlıkçıya şiddet bitmedi. Bu kez saldırgana ders gibi bir ceza verildi. Akciğer kanseri tedavisi gören Tahsin A., (65) nisan ayında hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren oğlu İhsan A. ise Dr. Esra Ersöz Ergenç'i oksijen tüpü ile tehdit etti. Saldırgan hakkında hazırlanan iddianamede sona gelindi. Savcılık, oksijen tüpünü silah olarak değerlendirdi.









Dr. Ergenç, yaşadığı şiddeti sosyal medya hesabından paylaşıp yardım istemişti.

