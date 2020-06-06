Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askere hakaret görüntüleriyle ilgili inceleme talimatı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan bir askere hakaret görüntüleriyle ilgili inceleme talimatı verdi. Bunun üzerine, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan bir askere hakaret görüntüleriyle ilgili inceleme talimatı verdi. Bunun üzerine, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.