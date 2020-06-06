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    • 06.06.2020 Gazete
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askere hakaret görüntüleriyle ilgili inceleme talimatı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yer alan bir askere hakaret görüntüleriyle ilgili inceleme talimatı verdi. Bunun üzerine, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.

    Akar’dan talimat
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yer alan bir askere hakaret görüntüleriyle ilgili inceleme talimatı verdi. Bunun üzerine, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.
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