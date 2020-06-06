



HOBİ BAHÇELERİ KAÇAK YAPININ ÖNÜNÜ AÇIYOR



Tarımsal üretimin emek isteyen bir iş kolu olduğunu söyleyen Erdal, hobi bahçeciliği işine soyunanların zaman içinde bu üretimden vazgeçtiğini anlattı. Tarım arazilerinin bu nedenle atıl kalabildiğine dikkat çeken Erdal, şöyle konuştu:



"Tarım müdürlükleri ve belediyeler gerekeni yapıp ceza kesiyor. Dekar başı 6- 7 lira ceza kesiliyor. Fakat iş işten geçmiş oluyor. Yıkım kararının ardından da bir mağduriyet doğuyor. Masraflar bu kandırılmış insanlara ödettiriliyor. Verimli araziler yok oluyor. Yeni yasa tasarısının ayrıntılarını meclis açılınca öğreneceğiz ama duyduğumuza göre cezalar artacak. Bundan sonra caydırıcı olabilir. Bunu yapan şirketler ya da kooperatifler insanları mağdur ediyor. Belki gerçekten orada bir şeyler yetiştirip çocuklarına sağlıklı gıda tükettirmek isteyenler var. Ama orası zamanla partilerin verildiği bir mekan haline getiriliyor. Üretim yapmak isteyenler bu işin külfeti olduğu için başarılı olamıyor. Sadece hafta sonları giderek bir tarım üretimi yapamıyorlar. Sonuçta çok sayıda minyatür yazlıklar olarak karşımıza çıkıyor."