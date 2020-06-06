Göksu "Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de halka hizmet eden belediyeleri engelliyor" dedi.







Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu attığı tweet ile, İBB'yi astıkları afişleri sökmekle eleştirdi. Koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak asılan afişlerin bazı bölgelerden sökülmesiyle ilgili olarak Göksu, "Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de İstanbul'a hizmet eden belediyeleri engellemeye başladı.







Önceki gün Beyoğlu Belediyemizin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, bu sefer de belediyemizin Covid-19 ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü" dedi.







İBB yetkilileri ise "İBB alanlarındaki izinsiz reklam afişleri indirilmiştir" bilgisi verildi.







