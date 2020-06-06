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    • 06.06.2020 13:28
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    Son dakika: Başkanı 'dan flaş açıklama: ", ilçedeki lerini söktü!"

    Son dakika haberi... Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye() Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili , ilçede astıkları tedbirleriyle ilgili lerin İBB ekipleri tarafından söküldüğünü belirtti.

    İBB ilçedeki koronavirüs afişlerini söktü!

    Göksu "Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de halka hizmet eden belediyeleri engelliyor" dedi.



    Başkanı attığı tweet ile, 'yi astıkları leri sökmekle eleştirdi. tedbirleriyle ilgili olarak asılan afişlerin bazı bölgelerden sökülmesiyle ilgili olarak Göksu, "Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de İstanbul'a hizmet eden belediyeleri engellemeye başladı.



    Önceki gün Belediyemizin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, bu sefer de belediyemizin Covid-19 ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü" dedi.



    İBB yetkilileri ise "İBB alanlarındaki izinsiz reklam afişleri indirilmiştir"     bilgisi verildi.



    Haberler Güncel Son dakika: Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan flaş açıklama: "İBB, ilçedeki koronavirüs afişlerini söktü!"
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