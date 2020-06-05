Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp özellikle yaptığı güncellemelerle yeni özellikler sunuyor. Daha çok yeniliklerle gündeme gelen WhatsApp bu kez radikal bir kararla gündemdeki yerini aldı. Otomatik bir mesaj ya da diğer kullanıcıları rahatsız etme durumunda WhatsApp yasal adımlar atacağını belirtti.

MAHKEME YOLU GÖZÜKTÜ

Yetkililer tarafından açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağını net olarak ifade edildi.