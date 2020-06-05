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    • 05.06.2020 23:25
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    'den acı haber! 1 askerimiz oldu

    'ndan yapılan açıklamaya göre ’de zırhlı ambulans aracına yapılan hain saldırı sonucu 1 askerimiz oldu. Yapılan açıklamada, "Zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    İdlib'den acı haber!

    , terör örgütü PKK'nın 'de yaptığı alçak saldırı hakkında açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan hain saldırı sonucu 1 askerimiz oldu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

    Açıklamada ayrıca, şehide Allah'tan rahmet, ailesi TSK ile Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dilekleri iletildi.

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