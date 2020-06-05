Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında piknik alanlarına girişler geçici süreliğine yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri ve plajlar 1 Haziran'dan itibaren yeniden kullanılmaya başlandı. Peki, mangal yasağı ne zaman kalkacak? Piknik yasağı var mı? Piknik yapmak serbest mi? İşte detaylar...

MANGAL YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Genelgeye göre, mangal yapmak hariç olmak üzere 1 Haziran'dan itibaren piknik alanları faaliyetlere başladı. Ancak mangal yasağının ne zaman kalkacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.