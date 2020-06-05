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    • 06.06.2020 00:02
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    Son dakika: Valiliğinden 5 büyüklüğündeki e ilişkin açıklama: 20 evde ağır hasar meydana geldi

    Valiliği, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğündeki e ilişkin, "Toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir." açıklamasında bulundu.


    Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Pütürge ilçesi Çayköy Mahallesi'nde meydana gelen in çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

    Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bent Mahallesi'nde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören 2 evde hasar oluşmuştur. Pütürge ilçesi Gözlüce Mahallesi'nde 10 evde, Tepehan Mahallesi'nde 3 evde, Esencik Mahallesi'nde 2 evde, Aslankent, Taştepe ve Örencik mahallelerinde de 1'er evde olmak üzere 2 ilçemizde 7 mahalledeki toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir. Deprem sonrası bütün mahalle muhtarlarına ulaşılmış, jandarma devriyeleri tarafından tepe lambaları açık bir şekilde deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir."

    Haberler Güncel Son dakika: Malatya Valiliğinden 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama: 20 evde ağır hasar meydana geldi
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