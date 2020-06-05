VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Baruş, yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.

Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, ''Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor.'' dedi.

SON DEPREMLER

2020.06.05 21:06:19 38.2418 38.7037 4.6 -.- 5.3 5.3 CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.06.05 20:25:19 37.6128 38.5885 16.7 -.- 1.7 -.- BELOREN-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel

2020.06.05 19:58:02 37.3335 36.0982 5.4 -.- 2.1 -.- MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2020.06.05 19:04:07 37.3142 35.2010 5.2 -.- 2.2 -.- EGLENCE-KARAISALI (ADANA) REVIZE01 (2020.06.05 19:04:06)

2020.06.05 19:01:07 34.1237 25.5940 5.0 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.05 17:29:53 36.9910 37.4088 0.0 -.- 1.9 -.- ZEYTINLI-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2020.06.05 17:10:29 36.9180 28.5020 3.7 -.- 2.3 -.- CORUS-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2020.06.05 17:10:29)

2020.06.05 16:58:42 37.3573 35.2310 6.4 -.- 2.6 -.- MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA) İlksel

2020.06.05 16:49:25 39.8473 33.0368 8.3 -.- 1.9 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel

2020.06.05 16:34:09 36.1418 33.1792 11.8 -.- 1.7 -.- GOZCE-BOZYAZI (MERSIN) İlksel

2020.06.05 16:32:24 37.5130 35.9670 5.0 -.- 1.3 -.- AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.06.05 15:41:06 38.4175 39.2267 5.1 -.- 1.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.05 15:39:06 39.3657 27.5082 6.7 -.- 2.1 -.- SOGUTCUK-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2020.06.05 15:39:08)

2020.06.05 15:23:52 37.9570 28.0238 19.2 -.- 1.3 -.- AKCAKOY-KOSK (AYDIN) İlksel

2020.06.05 15:12:42 38.4713 39.2102 3.3 -.- 1.3 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.05 14:56:59 36.3542 28.9558 16.1 -.- 2.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2020.06.05 14:52:30 36.8687 27.9748 13.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.05 14:28:38 37.8585 29.7108 8.1 -.- 2.5 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.06.05 14:21:27 38.4418 39.2152 2.0 -.- 1.7 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.05 14:17:31 35.4765 26.7547 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.05 14:15:50 35.4120 26.7933 3.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.05 14:08:39 39.6083 26.0512 5.3 -.- 2.5 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.06.05 14:06:14 38.4127 39.2440 9.3 -.- 0.7 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.05 14:01:49 38.4692 39.2393 5.0 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.05 14:00:37 38.4165 39.2137 3.9 -.- 1.3 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel