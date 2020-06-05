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    • 05.06.2020 14:58
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    Başkan Erdoğan'dan askerlere NATO mesajı: Daha güçlü hale geleceğiz

    haberine göre Başkan , Milli Savunma Bakanı ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına katılarak komutanlara hitap etti. Erdoğan, "Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan askerlere NATO mesajı

    Başkan , Milli Savunma Bakanı ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına katılarak komutanlara hitap etti. Erdoğan, "Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir." dedi.

    İşte Erdoğan'ın mesajları
    Irak'ın kuzeyi, Barış Pınarı bölgesi, İdlib ve Libya'daki gelişmeler, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu gösterdi.
    Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir.

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