Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'ye 10 millet bahçesi kazandırdı. Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı ve inşaat çalışmaları devam eden Ankara Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.
Twitter hesabı üzerinden Millet Bahçelerine ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Allah'ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerine yer verdi.
Allah'ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız. pic.twitter.com/ibTJBYWsHr— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 5, 2020