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    • 05.06.2020 20:17
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

    Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden Millet Bahçelerine ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Allah’ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

    Başkan'dan 'Millet Bahçesi' paylaşımı

    Başkan , 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'ye 10 kazandırdı. Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı ve inşaat çalışmaları devam eden Ankara Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

    Twitter hesabı üzerinden Millet Bahçelerine ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Allah'ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçesi paylaşımı
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