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    • 05.06.2020 11:06
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    Libya Adalet Bakanı’nın eşine Fatih’te hırsızlık şoku

    İstanbul Fatih’te bulunan bir AVM’ye girdiği sırada Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi’nin eşi Ahlaam Omar Alhusayn bir hırsızlık olayı yaşadı. Kolunda asılı çantasından 7 bin lira ve pasaportu çalındı. Olay ardından Suriyeli oldukları belirlenen 3 şüpheli polise ekiplerince kısa sürede yakalandı.

    Libya Adalet Bakanı’nın eşine Fatih’te hırsızlık şoku

    Edinilen bilgiye göre, 2 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi isimli şahsın eşi Ahlaam Omar Alhusayn'ın Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi, Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'ye girdiği esnada skandal bir olay yaşadı.

    Alhusaynı'nın kolunda asılı bulunan çantasından 7 bin lira para, Libya ülkesine ait Pasaportu ile ikametgâh izninin yankesicilik yöntemiyle 3 şahıs tarafından çalındı.

    KAMERA ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ
    Olay ile ilgili İstanbul Emniyeti Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince titiz bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; elde edilen çok sayıda kamera görüntüsü incelemesi sonucu eşkal bilgileri belirlenen şahıslar üzerinde yapılan çalışmalar doğrultusunda bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere ulaşıldı.

    YAKALANDILAR
    Suriye uyruklu Heyem N., Zahra S. ve Erıc Nasr isimli şahıslar Fatih ilçesi Valide Sultan Camii yer altı çarşısı girişinde Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliği görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

    İTİRAF ETTİLER
    Yakalanan şüpheliler Polis Merkezi'nde yapılan sorgularında bahse konu olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sema Alim Dalgıç/Sabah

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