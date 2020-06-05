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    • 05.06.2020 11:13
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    'da terör örgütü /'nın sözde "yasama meclisi"ne baskın

    'da terör örgütü /'ya düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Eli kanlı örgütün, halk üzerinde otorite kurmak için planladığı, sözde "yasama meclis"inde yakalananlar arasında kamu görevlileri de var.

    Terör örgütünün sözde yasama meclisine baskın

    Terör örgütünün psikoloijk baskı araçları derdest ediliyor. Halk üzerinde otorite kurmak için devlete paralel sözde "yasama meclisi"ne baskın yapıldı.

    Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edi̇len Demokrati̇k Toplum Kongresi̇'ne (DTK) yönelik kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda aralarında mali müşavir, ihraç öğretmen, ev kadınının da bulunduğu R.A, A.Y, A.K, E.G. ve C.D. gözaltına alındı.

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

    Öte yandan, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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