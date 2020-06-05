18 yaş altı izin günleri! Bugün 18 yaş altı izni var mı? 18 yaş altı sokağa çıkma izni saat kaçta başlıyor?

18 yaş altı izin günleri merak konusu oldu! Bugün 18 yaş altı izni var mı? 18 yaş altı sokağa çıkma izni sat kaçta başlıyor? 18 yaş ve altındaki çocuklara yönelik genel yasak sürüyor. Koronavirüs salgını devam ederken, 18 yaş altındakiler sokağa çıkamıyor. Ancak alınan kararlar neticesinde çocuklar haftanın belirli günleri kısıtlı saatlerde sokağa çıkabiliyor. Peki, bugün 18 yaş altı izni var mı? İşte 18 yaş altı izin günleri hakkında merak edilen bilgiler!

18 YAŞ ALTI İZİN GÜNLERİ!

0-18 yaş aralığındakiler 5 Haziran cuma günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek dışarıya çıkabilecek. İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelgede 0-18 yaş altında bulunan kimseler, yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.