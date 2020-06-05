Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirler belirlendi

Sağlık Bakanlığı, Covid 19'un yeniden hortlamaması için düğmeye bastı. Yeni normalleşme süreci için yeni tedbirler aldı. İşte onlar:
KREŞLERDE 10'dan fazla çocuk olmayacak. Kurumda ateş ölçümü yapacak personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak. Veli ve çocukla en az 1 metre mesafe korunacak.
MİLLET KIRAATHANELERİ'NE maske takılarak girilecek. İçeride de takılması sürdürülecek.
MÜZELERDE genel olarak 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılacak. Ziyaretçilerden mümkün olduğu kadar randevu ile gitmeleri ve randevu saatine uymaları istenecek. Müzede sergilenen eserler önünde kalabalık oluşturulmayacak.
HAMAM, SAUNA, BUHAR ODALARI İLE KAPALI HAVUZ VE JAKUZİLERDE çalışanlar dahil 4 metre kareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Hamamlarda duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilecek.
MASA ÖRTÜSÜ kullanılmayacak. Kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde temiz olanı ile değiştirilecek.
SERVİS sadece personel tarafından yapılacak ve servis esnasında sosyal mesafe korunarak, temastan kaçınılacak. Çay, kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla yıkanacak.
GİYİM PAZARLARINDA tezgâh olmadan yerde satış yapılmayacak. Pazar esnafı bağırarak müşteri çekemeyecek.
SU SPORLARI etkinliklerine de bazı kurallar getirildi. Toplu binilen su sporları aletlerine, kapasitesinin yarısı kadar kişi alınabilecek.
EMNİYET KEMER'İ
KEMER'DE tatil yapan ve su sporları aletlerini kullanan Kirthy Kold (30), Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. "Pandemi öncesinde Estonya'dan geldik. Salgında burada kaldığımız için çok şanslıyız" dedi. Kardeşi Lisett de Türkiye'nin Corona ile başarılı bir mücadele verdiğini kaydetti.
BURAK ERDEM ÇELİK
KREŞLERDE 10'dan fazla çocuk olmayacak. Kurumda ateş ölçümü yapacak personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak. Veli ve çocukla en az 1 metre mesafe korunacak.
MİLLET KIRAATHANELERİ'NE maske takılarak girilecek. İçeride de takılması sürdürülecek.
MÜZELERDE genel olarak 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılacak. Ziyaretçilerden mümkün olduğu kadar randevu ile gitmeleri ve randevu saatine uymaları istenecek. Müzede sergilenen eserler önünde kalabalık oluşturulmayacak.
HAMAM, SAUNA, BUHAR ODALARI İLE KAPALI HAVUZ VE JAKUZİLERDE çalışanlar dahil 4 metre kareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Hamamlarda duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilecek.
MASA ÖRTÜSÜ kullanılmayacak. Kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde temiz olanı ile değiştirilecek.
SERVİS sadece personel tarafından yapılacak ve servis esnasında sosyal mesafe korunarak, temastan kaçınılacak. Çay, kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla yıkanacak.
GİYİM PAZARLARINDA tezgâh olmadan yerde satış yapılmayacak. Pazar esnafı bağırarak müşteri çekemeyecek.
SU SPORLARI etkinliklerine de bazı kurallar getirildi. Toplu binilen su sporları aletlerine, kapasitesinin yarısı kadar kişi alınabilecek.
EMNİYET KEMER'İ
KEMER'DE tatil yapan ve su sporları aletlerini kullanan Kirthy Kold (30), Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. "Pandemi öncesinde Estonya'dan geldik. Salgında burada kaldığımız için çok şanslıyız" dedi. Kardeşi Lisett de Türkiye'nin Corona ile başarılı bir mücadele verdiğini kaydetti.
BURAK ERDEM ÇELİK