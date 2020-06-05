Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirler belirlendi

Bakanlığı, Covid 19'un yeniden hortlamaması için düğmeye bastı. Yeni normalleşme süreci için yeni tedbirler aldı. İşte onlar:10'dan fazla çocuk olmayacak. Kurumda ateş ölçümü yapacak personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak. Veli ve çocukla en az 1 metre mesafe korunacak.maske takılarak girilecek. İçeride de takılması sürdürülecek.genel olarak 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılacak. Ziyaretçilerden mümkün olduğu kadar randevu ile gitmeleri ve randevu saatine uymaları istenecek. Müzede sergilenen eserler önünde kalabalık oluşturulmayacak.çalışanlar dahil 4 metre kareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Hamamlarda duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilecek.kullanılmayacak. Kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde temiz olanı ile değiştirilecek.sadece personel tarafından yapılacak ve servis esnasında sosyal mesafe korunarak, temastan kaçınılacak. Çay, kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla yıkanacak.tezgâh olmadan yerde satış yapılmayacak. Pazar esnafı bağırarak müşteri çekemeyecek.etkinliklerine de bazı kurallar getirildi. Toplu binilen su sporları aletlerine, kapasitesinin yarısı kadar kişi alınabilecek.tatil yapan ve susporları aletlerinikullanan Kirthy Kold(30), Türkiye'yi çoksevdiğini söyledi."Pandemi öncesindeEstonya'dan geldik.Salgında buradakaldığımız için çokşanslıyız" dedi.Kardeşi Lisett deTürkiye'nin Corona ilebaşarılı bir mücadeleverdiğini kaydetti.