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    • 06.06.2020 01:34
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    ‘İsraf’ yaygarası koparan ’li İmamoğlu’nun ‘’ soygunu!

    Her geçen gün bir skandalı patlak veren ’li İmamoğlu yönetimindekli ’nin ‘israf’ yaygarası kopararak yaptığı israflara bir yenisi daha eklendi. Daha önce, dezenfektan ve maske alımında değerinden fazla para ödeyerek vatandaşın parasını yandaşlarına savuran İBB’nin şimdi de ‘’ skandalı ortaya çıktı.

    İmamoğlu’nun ‘süt’ soygunu!

    Göreve başladığı günden itibaren yaptığı tatiller ve işçi kıyımlarıyla gündeme gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'israf' balonu bir kez daha patladı.

    50 LİRALIK YARDIM KOLİSİNE 150 TL DEĞER BİÇMİŞTİ
    Daha önce vatandaşlardan sözde yardım kolisi için bağış isteyen İmamoğlu 50 TL değerindeki yardım paketleri için 150 TL bağış bedeli biçerek tepkilerin hedefi olmuştu.

    DEZENFEKTAN VE MASKEDE VURGUN!
    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart 2020'de dezenfektan alımı için ihale açan CHP'li İBB 'doğal afet ve salgın hastalık' maddesini gerekçe gösterip İzmir merkezli NHP İlaç Sanayi adlı firmadan maske alımı gerçekleştirdi.

    LİTRESİ 25 LİRALIK DEZENFEKTANI 73 TL'DEN ALDI
    Piyasada ortalama litresi 25-30 TL'den satıldığı öğrenilen dezenfektanı İBB, litresi 73 TL'den 1 milyon 110 bin TL'lik aldı.

    1 TL'LİK MASKEYE 2,98 TL!
    CHP'li İBB son olarak KDV dahil tavan fiyatı 1 TL olan maskeleri, tanesi KDV hariç 2.89 TL'den alarak 289 bin TL ödeme yaptı

    İhaleyi 200 bin TL sermayeli Işık Ambalaj ve İzolasyon Sanayi TİC. LTD. ŞTİ. alırken, şirketin sahiplerinin ise Muharrem ve Hülya Sarıgöl çifti olduğu öğrenildi. Ailenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafları ortaya çıktı.

    SÜT VURGUNU PATLADI!
    İhtiyaç sahiplerine dağıtılan sütü, değeri karşılığında "Sosyal Yardım Kartlarına" yüklemek yerine maliyeti daha da arttırarak alan CHP'li İBB, Gazeteci Cengiz Alçayır'ın iddialarına göre, BİM'de (KDV dahil) 3.95 TL. olan sütün litresini (KDV hariç) 4 lira 12 kuruştan satın aldığı ortaya çıktı.

    YARDIM FAALİYETİ İSRAF FAALİYETİNE DÖNDÜ
    Yardım faaliyetlerini israf faaliyetine çeviren CHP'li İBB, İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile 6 aylık süt anlaşması yaparak 18 bin ton süt alımı için sözleşme imzaladı.

    Daha önce 9 milyon litrelik süt ihalesine çıkan İmamoğlu ihaleyi iptal etti ve aylar sonra Çatalca-Silivri üreticileriyle tekrar masaya oturdu. 100 ton süt alımını yaptı ve sütler dün itibarıyla dağıtılmaya başlandı. Taraflardan birisi 6 aylık süreçte birbirinden memnuniyetlik duymazsa anlaşma tek taraflı feshedileceği öğrenildi.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
    3.95 TL. olan sütün litresini (KDV hariç) 4 lira 12 kuruştan satın aldığı ortaya çıkan CHP'li İBB ve İmamoğlu'na tepki yağdı.

    İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI:

    TAKVİM.COM.TR
    Haberler Güncel ‘İsraf’ yaygarası koparan CHP’li İmamoğlu’nun ‘süt’ soygunu!
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