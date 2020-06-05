Göreve başladığı günden itibaren yaptığı tatiller ve işçi kıyımlarıyla gündeme gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'israf' balonu bir kez daha patladı.
50 LİRALIK YARDIM KOLİSİNE 150 TL DEĞER BİÇMİŞTİ
Daha önce vatandaşlardan sözde yardım kolisi için bağış isteyen İmamoğlu 50 TL değerindeki yardım paketleri için 150 TL bağış bedeli biçerek tepkilerin hedefi olmuştu.
1 TL'LİK MASKEYE 2,98 TL!
CHP'li İBB son olarak KDV dahil tavan fiyatı 1 TL olan maskeleri, tanesi KDV hariç 2.89 TL'den alarak 289 bin TL ödeme yaptı
İhaleyi 200 bin TL sermayeli Işık Ambalaj ve İzolasyon Sanayi TİC. LTD. ŞTİ. alırken, şirketin sahiplerinin ise Muharrem ve Hülya Sarıgöl çifti olduğu öğrenildi. Ailenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafları ortaya çıktı.
SÜT VURGUNU PATLADI!
İhtiyaç sahiplerine dağıtılan sütü, değeri karşılığında "Sosyal Yardım Kartlarına" yüklemek yerine maliyeti daha da arttırarak alan CHP'li İBB, Gazeteci Cengiz Alçayır'ın iddialarına göre, BİM'de (KDV dahil) 3.95 TL. olan sütün litresini (KDV hariç) 4 lira 12 kuruştan satın aldığı ortaya çıktı.
YARDIM FAALİYETİ İSRAF FAALİYETİNE DÖNDÜ
Yardım faaliyetlerini israf faaliyetine çeviren CHP'li İBB, İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile 6 aylık süt anlaşması yaparak 18 bin ton süt alımı için sözleşme imzaladı.
Daha önce 9 milyon litrelik süt ihalesine çıkan İmamoğlu ihaleyi iptal etti ve aylar sonra Çatalca-Silivri üreticileriyle tekrar masaya oturdu. 100 ton süt alımını yaptı ve sütler dün itibarıyla dağıtılmaya başlandı. Taraflardan birisi 6 aylık süreçte birbirinden memnuniyetlik duymazsa anlaşma tek taraflı feshedileceği öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
3.95 TL. olan sütün litresini (KDV hariç) 4 lira 12 kuruştan satın aldığı ortaya çıkan CHP'li İBB ve İmamoğlu'na tepki yağdı.
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