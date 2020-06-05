1 TL'LİK MASKEYE 2,98 TL!

CHP'li İBB son olarak KDV dahil tavan fiyatı 1 TL olan maskeleri, tanesi KDV hariç 2.89 TL'den alarak 289 bin TL ödeme yaptı

İhaleyi 200 bin TL sermayeli Işık Ambalaj ve İzolasyon Sanayi TİC. LTD. ŞTİ. alırken, şirketin sahiplerinin ise Muharrem ve Hülya Sarıgöl çifti olduğu öğrenildi. Ailenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafları ortaya çıktı.