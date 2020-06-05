Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Suriye'de yaşanan son gelişmeleri, İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden güncel haritalar ve grafiklerle açıkladı.
SURİYE GENEL DURUM HARİTASI
Suriye'nin genel durumunun yer aldığı haritada rejim güçlerinin elinde olan bölgeler kırmızı, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) harekat alanları yeşil, PKK-YPG'nin bulunduğu bölgeler sarı, Golan Tepeleri mavi renkle belirtildi.
📍Suriye'de yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2020
5 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'deki son durumu gösteren harita aşağıda yer almaktadır. pic.twitter.com/jwe48BDZB3
SURİYE'NİN GÜNEYİNDE PKK/YPG KONTROL ALANLARI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Suriye'nin güneyinde yer alan PKK/YPG unsurlarının kontrol ettiği alanlara dair güncel bir harita paylaştı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "5 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin varlığını gösteren harita aşağıda yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.
PKK/YPG kontrolünde bulunan alan sarı renkle paylaşıldı.
📍Suriye'de yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından takip edebilirsiniz.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2020
5 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin varlığını gösteren harita aşağıda yer almaktadır. pic.twitter.com/zADxrxO7a9
Haritada Türkiye-Rusya anlaşması gereği PKK/YPG unsurlarından temizlenmesi gereken bölge yeşil renkle belirtildi. Türk-Rus ortak devriye alanı taralı alanlarla gösterildi.
SURİYE'DE RADİKAL SOL GRUPLAR VE TERÖR ÖRGÜTLERİ
5 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'de bulunan radikal sol gruplar ve terörist organizasyonların yer aldığı grafikte sözde 'Uluslararası Özgürlük Taburu'nun 13 kola ayrıldığı görülüyor.
📍Suriye'de yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından takip edebilirsiniz.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2020
5 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'de bulunan radikal sol gruplar ve terörist organizasyonlar aşağıda yer almaktadır. pic.twitter.com/AWH5ah0PaM
Uluslararası Özgürlük Taburu'nun bir başka kolu olan sözde 'Birleşik Özgürlük Güçleri' de 14 kola ayrılıyor.
İDLİB SAHASINA KONUŞLANDIRILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Şubat tarihinde başlattığı ve tam olarak bir hafta süren İdlib'e yönelik düzenlenen "Bahar Kalkanı Harekatı" sonrası Beşşar Esed rejiminin İdlib'e yeni saldırılarını engellemek için ateşkes sonrası dönemde de hazırlıklarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Korkut, HAWK-21, Atılgan ve HİSAR-O'nun bazı parçalarını İdlib sahasına konuşlandırdı.
RUSYA'DAN SURİYE'DE GERİLİMİ TIRMANDIRACAK HAMLE!
Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki askeri ve teknik iş birliği çerçevesinde Suriye Arap Ordusu, gelişmiş MİG-29 savaş uçaklarının ikinci grubunu Rusya'dan teslim aldı. Suriye zaten bu uçaklarla görev yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.
Esed rejimine ait haber ajansı SANA'nın 30 Mayıs'ta bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, rejim ordusunun Rusya Federasyonu'ndan bir dizi gelişmiş ve modern MİG-29 tipi savaş uçağı teslim aldığı ve uçakların bu ayın başından itibaren Suriye hava sahasında uçuşlar gerçekleştireceği belirtilmişti.
ESED REJİMİ DUYURDU: İSRAİL'DEN SURİYE'YE HAVA SALDIRISI
Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin Hama iline bağlı Misyaf bölgesinde bir askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanarak, Hama ilinin güneybatısında yer alan Misyaf çevresinde rejime ait bir askeri noktayı hedef aldığını iddia etti.
"DÜŞMAN FÜZELERİ DÜŞÜRÜLDÜ"
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz anında devreye girerek düşman füzelerini karşıladı ve bazılarını düşürdü." ifadelerine yer verildi.
Ülkenin orta kesiminde yer alan Hama'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.