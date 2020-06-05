Düğünlerin ne zaman başlayacağı ve düğün salonlarının ne zaman açılacağı, evlilik için gün sayan çiftlerindeki gündeminde yer alıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla Mart ayında faaliyetleri durdurulan bazı mekanlar tekrar açıldı. Peki, düğünler ne zaman başlıyor? İşte yapılan son açıklamalar...

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Düğün salonlarına dair açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil." ifadelerini kullandı.