65 yaş üstü sokağa çıkma izni var mı? 65 yaş üstü izin saatleri! 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?

65 yaş üstü izin saatleri arama motorlarında sorgulanıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma izni var mı? 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Haftanın belirli gün ve saatlerinde 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkabiliyor. Vatandaşlar da 65 yaş üstü izin saatlerini araştırıyor. 65 yaş üstüne haftanın iki günü sokak izni verilmesi ve Haziran ayında da kısıtlamanın kaldırılması gündemde!

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YENİ KARAR GÜNDEMDE

Milliyet'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz" dedi.