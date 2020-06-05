65 yaş üstü sokağa çıkma izni var mı? 65 yaş üstü izin saatleri! 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?

65 yaş üstü izin saatleri arama motorlarında sorgulanıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma izni var mı? 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Haftanın belirli gün ve saatlerinde 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkabiliyor. Vatandaşlar da 65 yaş üstü izin saatlerini araştırıyor. 65 yaş üstüne haftanın iki günü sokak izni verilmesi ve Haziran ayında da kısıtlamanın kaldırılması gündemde!
65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YENİ KARAR GÜNDEMDE
Milliyet'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz" dedi.
65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.
Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz'u bulmaması hedefleniyor.
Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, 7 Haziran Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak ve maske takmak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.