Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, YKS'ye girecek öğrencilerin T.C Kimlik Kartı Başvuruları için 6 Haziran Cumartesi günü nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını duyurdu.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla, sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.
YKS'ye Girecek Öğrencilerimizin T.C. Kimlik Kartı Başvuruları İçin 6 Haziran Cumartesi Günü Nüfus Müdürlüklerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru#yks2020#sokağacıkmakısıtlaması #nüfus#icisleribakanlığı pic.twitter.com/E6knOw479T— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) June 5, 2020