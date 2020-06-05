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    • 05.06.2020 11:47
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    Son dakika: 'ye girecek öğrenciler dikkat! Yarın da açık olacak

    Son dakika haberi... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'ye girecek öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvuruları için 6 Haziran cumartesi günü de nüfus müdürlüklerinin açık olacağına ilişkin duyuru yaptı.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'ye girecek öğrencilerin T.C Kimlik Kartı Başvuruları için 6 Haziran Cumartesi günü nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını duyurdu.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
    tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla, sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

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