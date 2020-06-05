5 Haziran koronavirüs tablosu hakkında son detayları öğrenmek isteyenler özellikle bu saatlerde yapılacak açıklamayı bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde sosyal medya hesabından vaka, iyileşen ve vefat sayılarını vatandaşlara duyuruyor. Dün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 988 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 167 bin 410 ve can kaybının 4 bin 630 olduğunu, 926 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 131 bin 778'e ulaştığını bildirilmişti. Peki, corona virüs ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.