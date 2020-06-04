Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.06.2020 09:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2020 09:43
    ABONE OL

    Son dakika: Türkiye'den Nijer'e önlemleri için tıbbi malzeme desteği

    Son dakika haberi... le mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye, bir ülkeye daha eli uzattı. Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer’e ulaştıracak ’ya ait uçak, ’ndan hareket etti.

    Türkiye'den bir ülkeye daha yardım eli

    Yeni tip (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Nijer'e tıbbi larını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.

    Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Nijer'e maske, koruyucu tulum ve koruyucu gözlük gönderdi.

    nca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

    Nijer'e hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve Fransızca yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den Nijer'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteği
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri