Bakandan açıklama geldi! Birçok ülke ile uçuşları yeniden başlatmak için görüşmeleri sürdürüyoruz





İç hat uçuşlarının bu ay başında başladığını hatırlatan Karaismailoğlu uluslararası uçuşları başlatmak için de çok yoğun bir diplomasi sürecinin devam ettiğini aktardı. Karaismailoğlu, Türkiye'nin güvenle uçulabilecek bir ülke olduğunu herkesin bilmesini sağlamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi:



"Yıl sonuna kadar birçok ülke ile uçuşları yeniden başlatmak için görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda ulaştırma alanında normalleşme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek ve turizm sektörünü canlandırmak için atılacak gerekli adımları vakti geldikçe atacağız. Bundan şüpheniz olmasın"



Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanının 18 Haziran'da açılacak üçüncü bağımsız pistle paralel operasyon yapan Türkiye'deki ilk havalimanı olacağını belirterek Sabiha Gökçen Havalimanında yapımı süren 2. pisti yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi planladıklarını kaydetti.