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    • 04.06.2020 09:21
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    'ndan İhracat Genel Müdürlüğü'ne (İGM) yasak mallara izin yetksi

    İhracat Genel Müdürlüğü'ne (İGM) ilişkin, 'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe yeni bir madde eklendi. Maddeye göre, İGM artık ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin istisna, muafiyet ve izin yetkisi verebilecek.

    Bakanlıktan yasak mallara izin yetkisi

    İhracat Genel Müdürlüğü'ne (İGM), ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin istisna, muafiyet ve izin yetkisi verildi.
    Ticaret Bakanlığı'nın, 'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğine eklenen maddeyle, Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tebliğ hükümlerine istinaden; gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermekle yetkilendirildi.


    Tebliğ'de şöyle denildi:
    "19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'e 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
    "Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine istinaden; gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetkilidir."

    Haberler Güncel Ticaret Bakanlığı'ndan İhracat Genel Müdürlüğü'ne (İGM) yasak mallara izin yetksi
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