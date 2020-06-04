İzmir cezaevlerinde koronavirüs salgını temizlendi

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de Mart ayının ortalarında ortaya çıkan Koronavirüs salgını cezaevlerinde kalan tutukluları da etkilemişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı ceza infaz kurumlarında Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Covid-19 salgınıyla ilgili tüm tedbirler salgının başlamasından itibaren alınmış ve sıkı bir şekilde uygulanmaya devam etmişti.

Bugün Başsavcılıkça yapılan açıklamaya göre, ceza infaz kurumlarında yapılan filyasyon çalışmaları ve temaslı takibi sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri için hastanelere sevk edildiği açıklanan hükümlü/tutukluların tamamının tedavileri tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün itibariyle İzmir'de bulunan ceza infaz kurumlarında Covid-19 vakası bulunmuyor.

İşte İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı ceza infaz kurumlarında Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Covid-19 salgınıyla ilgili tüm tedbirler salgının başlamasından itibaren alınmış ve sıkı bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir.

Önceki basın açıklamalarımız ile ceza infaz kurumlarımızda yapılan filyasyon çalışmaları ve temaslı takibi sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri için hastanelere sevk edildiği açıklanan hükümlü/tutukluların tamamının tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir.

Bugün itibariyle ceza infaz kurumlarımızda Covid-19 vakası bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sema Alim Dalgıç / Sabah