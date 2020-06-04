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    • 04.06.2020 08:37
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    Son dakika: 'deki 295 Türk yurda dönmek üzere Chicago'dan yola çıktı

    Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uçuşlar durdurulunca yurda dönemeyen 'deki Türk vatandaşları, Chicago O'hare 'ndan Türk Hava Yollarının () özel seferiyle 'ye hareket etti.

    ABD'deki 295 Türk yola çıktı!

    ile arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine dönüş yapamayan Türk vatandaşları için planlanan seferlerin sonuncusu Chicago'dan gerçekleştirildi.

    O'hare 'na gelen 295 Türk vatandaşı, bilet işlemlerinin ardından uçuş öncesinde tek tek ateşleri ölçülerek sağlık taramasından geçirildi. Daha sonra yolcular uçağa alındı.

    Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanlı ve konsolosluk ekibi de havalimanından ayrılan yolcuları uğurladı.

    Daha önce salgın nedeniyle ABD'de mahsur kalarak yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, ve 'tan 3 özel sefer düzenlenmişti.

    Ayrıca 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan, 17 Mayıs'ta da Miami'den özel seferler yapılmıştı.

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