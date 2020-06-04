Babalar Günü 2020 hangi gün? Babalar Günü ne zaman?

Her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanan Babalar Günü 2020 yılında hangi tarihe denk geliyor? Binlerce kişi Haziran ayının başlamasıyla birlikte bu sorunun da yanıtını arar oldu. Küçükken de büyükken de bizi koruyup kollayan babalarımıza sadece bir gün her zaman değer vermek gerekir. En güzel ve anlamlı 2020 Babalar Günü mesajlarını haberimizde derledik, siz de bu mesajları göndererek unutulmaz bir gün yaşatabilirsiniz.
2020 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 2020 BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
-Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
-Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...
-Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.
-Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
-Benzemez hiç bir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.
-Gölgen yeter BABAM...Babalar Günün Kutlu Olsun...
-Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.
-İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.
-Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun.
-Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.
-Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.
-Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.
-Dün, bugün ve yarın. Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizim ki bitimsiz, tanrısal bir sevgi. Babacığım babalar günün kutlu olsun.
-Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun.
-İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.