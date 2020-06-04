Terörle mücadele ettikleri gibi, terörle mücadelenin parçası olan uyuşturucuyla da mücadeledeyi aynı kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Bilmez, "Vatandaşlarımızdan hem bunun ticaretini yapan hem de kullanıcılara kadar satışını gerçekleştiren kişilere karşı iyi bir destek alıyoruz. Bu desteğin devam etmesini istiyoruz." dedi.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez de emniyet ve jandarma birimlerinin yürüttüğü özverili çalışmalar sonucu uyuşturucu tacirlerinin yakalandığını, hakim kararıyla el konulan uyuşturucunun imha edildiğini söyledi.

Programa Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile emniyet ve jandarma ekipleri de katıldı.