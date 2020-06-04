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    • 04.06.2020 14:57
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    'da denizden çıkarılan paketin içindekileri görenler şok oldu!

    'ne gelen bir kişi, denizden çıkarttığı 2 pakette, üzerinde yazıların bulunduğu at nalı, mermer ve Arapça yazılı çeşitli kâğıt parçaları çıktı. Paketlerden şüphelenen kişinin haber vermesi üzerine sahile  ekipleri geldi. Polis ekipleri paketlerden çıkan malzemeleri incelemek üzere götürdü.

    Antalya'da denizden çıkarılan paketi görenler şok oldu!

    Gelen son dakika haberine göre, 'da denizden çıkartılan 2 paketten, üzerinde yazıların bulunduğu at nalı, mermer ve Arapça yazılı çeşitli kâğıt parçaları çıktı.

    Ailesiyle birlikte öğle saatlerinde 'ne gelen bir kişi, çocuğunun denize düşen oyuncağının peşinden gittiğini gördü. Oyuncağı almak için daldığı denizde 2 metre aralıkla fileye sarılı iki paket gören adı açıklanmayan kişi, bu paketleri kıyıya çıkarttı. İple bağlı paketlerden şüphelenen kişinin haber vermesi üzerine sahile Antalya Emniyeti Terörle Mücadele ekipleri geldi. Ekipler, çevredeki vatandaşları paketlerden uzaklaştırdı.

    Ekiplerin incelediği iki paketten, Arapça ve İbranice yazılı bir mermer, üzerinde yazılar bulunan iki at nalı ve Arapça yazıların olduğu kağıtlar bulundu. Polis ekipleri paketlerden çıkan malzemeleri incelemek üzere götürdü.

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