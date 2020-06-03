Yozgat'tan kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile geçtiğimiz gün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Afgan uyruklu 36 yaşındaki M.F. isimli bir çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadele ederken 7 ilde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yeniden ortaya çıktı. Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Bingöl, Erzincan ve son olarak Tokat'ta vaka sayılarının arttığı kaydedildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) bazı hastalarda ölümcül olabildiğini belirterek, "Normalde vakalar mayısın ortalarında görülmeye başlarken, bu yıl nisanın sonlarında başladı. Geçmiş 2-3 yıla göre vaka sayısında da bir miktar artış var." dedi.