Telafi eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise devlet ve özel okullarda telafi eğitim hangi tarihte? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan son bilgiye göre, telafi eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verildi. Daha önce özel okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih duyurulmuştu. Peki, telafi eğitim ne zaman başlayacak?

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?

Uzaktan eğitim sürecini 19 Haziran Cuma günü tamamlamaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı.31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak eğitimlerin üç hafta süreceği duyuruldu.