Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe önemli kabuller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.





Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Bu görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Zühtü Arslan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." denildi.

Görüşmeler, basına kapalı gerçekleştirildi.