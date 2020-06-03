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    • 03.06.2020 16:09
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe önemli kabuller

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 'nde önce Danıştay Başkanı 'i ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

    Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller

    Başkan , 'nde Danıştay Başkanı 'i ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.



    Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

    Bu görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Zühtü Arslan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." denildi.

    Görüşmeler, basına kapalı gerçekleştirildi.

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