Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
DİKKAT ÇEKEN DETAY
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze temaslarına bir süredir ara veren Başkan Erdoğan, böylece haftalar sonra ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.
DİKKAT ÇEKEN DETAY
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze temaslarına bir süredir ara veren Başkan Erdoğan, böylece haftalar sonra ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/gGCpwYAGvQ— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) June 2, 2020