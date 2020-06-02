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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı ’yı kabul etti

    Son dakika haberi... Başkan , Yargıtay Başkanı ’yı kabul etti. Erdoğan, böylece 75 günün ardından ilk yüz yüze kabulünü gerçekleştirmiş oldu. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

    Erdoğan'dan önemli kabul
    Başkan , Yargıtay Başkanı 'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.



    DİKKAT ÇEKEN DETAY
    Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze temaslarına bir süredir ara veren Başkan Erdoğan, böylece haftalar sonra ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.
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