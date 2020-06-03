Polis Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda yeni gelişme! Zanlılar mahkemede birbirlerini suçladı

MAHKEMEDE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, Cura ve Aytekin'in dün mahkemede yaptıkları savunma ortaya çıktı. Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde Cura ve Aytekin, birbirlerini suçladı.

Mahkemedeki savunmasında Cura, Aytekin'in kendisine iftira attığını belirterek, şunları söyledi:

"Ferit bana iftira ediyor. İşlediği suçu üzerime atıyor. Bana kuru sıkı diye silahı verdi. Olay sırasında biz polisi görmedik. Ferit ile sokakta tost yemeye gittiğimiz sırada arkamızdan biri 'gel buraya' diyerek seslendi. Ferit bir gün önce kavga etmişti. Hasımları çoktu. Sonra rastgele bir el ateş ettikten sonra 'kaç' diyerek silahı da elime verdi."

Aytekin de mahkemede, Cura'yı şu sözlerle suçladı:

"Polis 'dur' deyince ben durdum. Cura polisi hedef alarak bir el ateş etti. Kesinlikle polis memurunu vurmadım ve ateş etmedim. Cura yalan söylüyor" diye savunma yaptı.

Öte yandan, tetiği çeken zanlının tespiti için saldırıda kullanılan tabanca ve mermilerin kriminal incelemeye gönderildiği, parmak izi incelemesinin sürdüğü belirtildi.