"Devletimiz, hukuk ve adalet ne gerektiriyorsa inşallah ona göre en kısa zamanda cezalarını verir. Biz bu noktada adalete güveniyoruz. İnşallah hak ettikleri cezalarını alırlar ve bu da ibret olur. Bundan sonra bizim yapacağımız hukuku takip etmek, suçluların hak ettikleri cezaları alması için gerekli takibatı ve çalışmaları yapmak. Evladımız inşallah şehittir. Kardeşimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Bundan sonra millet olarak bizi üzecek bu tarz hadiselerin olmaması için dua etmeliyiz."

Ziyarette, Ankara Müftüsü Yusuf Doğan da yer aldı.