E-Sınav ehliyet randevu alma! Ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet sınavı başvurusu nasıl yapılır? E-Sınav ehliyet randevu alma ekranı uzun süredir ehliyet almak için bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte eğitim öğretimle birlikte kurslar da yeniden faaliyete geçiyor. En merak edilen konulardan birisi de ehliyet kurslarının durumu oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ehliyet kursları ile teorik ve direksiyon sınavlarında, koronavirüsle mücadele önlemlerinin eksiksiz uygulanması amacıyla detaylı bilgiler verdi.

EĞİTİMLER NASIL OLACAK?

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan animasyonda, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları, Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları, İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları, Gemi Adamları Kursları ve Pilot Yetiştirme Kursları fiziki düzenlenmesinden, sürücü adaylarının ve görevlilerin uyması gereken kurallar, "Trafik Adam" karakteri tarafından izleyiciye aktarılıyor.