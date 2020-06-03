18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? 18 yaş altı izni saat kaçta bitiyor? 18 yaş altı çocuklara yönelik uygulanan yasaklar devam ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasakları kısmi şekilde uygulanıyor. Yasaklar kapsamında 18 yaş altı çocuklar evde kalıyor. Çocukların ve gençlerin dışarı çıkması ise belirli gün ve saatlerde oluyor. Bugün ve Cuma günü çocuklara sokağa çıkma serbestisi geldi. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? 18 yaş altı izni saat kaçta bitiyor?
SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?
0-18 yaş arasındaki kişiler Çarşamba ve Cuma günleri saat 14:00 – 20:00 arasında sokakta olabilecek.
GENELGE YAYIMLANDI
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı '18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması' konulu genelgesiyle 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı.
AİLE İLE SEYAHAT
18 yaş altındaki genç ve çocuklar, 1 Haziran itibarıyla aileleriyle yolculuk yapabilecek, tatile gidebilecek, kaldıkları otel alanı ev sayılacak. Ancak yazlıkta da olsa 18 yaş altına sokak yasağı devam edecek.
İZİN GÜNLERİ NE ZAMAN?
Yeni normalleşme adımları kapsamında, daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 18-20 yaş arasındaki gençler için bu yasak kaldırıldı. 0-18 yaş arası bir süre daha yasak kapsamında kalacak. Ancak 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.
Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.