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    • 03.06.2020 14:40
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    sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? ?

    izni saat kaçta bitiyor? ? 18 yaş altı çocuklara yönelik sokağa çıkma yasağı sürüyor. Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde birçok sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte yasaklar da gevşetilmeye başlandı. Daha önce 18 yaş altındakiler iki gruba ayrılarak haftanın belirli saat dilimlerinde sokağa çıkabiliyordu. Bugün ve Cuma günü de çocuklar izinli olacak. Peki, ne zaman bitecek? ? İşte ailelerin ve çocukların yanıtını merak ettiği soru!

    18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? 18 yaş altı izni saat kaçta bitiyor?

    18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? 18 yaş altı izni saat kaçta bitiyor? 18 yaş altı çocuklara yönelik uygulanan yasaklar devam ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasakları kısmi şekilde uygulanıyor. Yasaklar kapsamında 18 yaş altı çocuklar evde kalıyor. Çocukların ve gençlerin dışarı çıkması ise belirli gün ve saatlerde oluyor. Bugün ve Cuma günü çocuklara sokağa çıkma serbestisi geldi. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? 18 yaş altı izni saat kaçta bitiyor?

    SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

    0-18 yaş arasındaki kişiler Çarşamba ve Cuma günleri saat 14:00 – 20:00 arasında sokakta olabilecek.

    GENELGE YAYIMLANDI

    İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı '18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması' konulu genelgesiyle 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı.

    AİLE İLE SEYAHAT

    18 yaş altındaki genç ve çocuklar, 1 Haziran itibarıyla aileleriyle yolculuk yapabilecek, tatile gidebilecek, kaldıkları otel alanı ev sayılacak. Ancak yazlıkta da olsa 18 yaş altına sokak yasağı devam edecek.

    İZİN GÜNLERİ NE ZAMAN?

    Yeni normalleşme adımları kapsamında, daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 18-20 yaş arasındaki gençler için bu yasak kaldırıldı. 0-18 yaş arası bir süre daha yasak kapsamında kalacak. Ancak 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

    Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.
    Haberler Güncel 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? 18 yaş altı izni saat kaçta bitiyor?
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